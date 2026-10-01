Tezos: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Tezos investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 30.09.2023 kostete Tezos 0,6820 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14 663,54 XTZ. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 641,73 USD, da sich der Wert eines Coins am 30.09.2026 auf 0,3165 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 53,58 Prozent verringert.

Bei 0,1942 USD erreichte die Kryptowährung am 12.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tezos am 03.10.2025 bei 0,7193 USD.

Redaktion finanzen.net