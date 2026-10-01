|XTZ-Performance im Fokus
|
01.10.2026 11:03:13
Tezos: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen
Am 30.09.2023 kostete Tezos 0,6820 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14 663,54 XTZ. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 641,73 USD, da sich der Wert eines Coins am 30.09.2026 auf 0,3165 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 53,58 Prozent verringert.
Bei 0,1942 USD erreichte die Kryptowährung am 12.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tezos am 03.10.2025 bei 0,7193 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1245
|
-0,0088
|
|
-0,78
|Japanischer Yen
|
177,762
|
-0,5280
|
|
-0,30
|Britische Pfund
|
0,8519
|
-0,0025
|
|
-0,29
|Schweizer Franken
|
0,934
|
-0,0128
|
|
-1,35
|Hongkong-Dollar
|
8,8228
|
-0,0703
|
|
-0,79
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow letztlich stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegte sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.