XTZ-Investment im Fokus 12.11.2026 11:03:13

Tezos: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen

Tezos: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen

Bei einer frühen Investition in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 3 Jahren notierte Tezos bei 0,9112 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 10 974,35 XTZ. Die gehaltenen Tezos wären gestern 2 608,19 USD wert gewesen, da sich der XTZ-USD-Kurs auf 0,2377 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 73,92 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 12.08.2026 erreicht und liegt bei 0,1942 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tezos am 16.01.2026 bei 0,6195 USD..

Redaktion Finanzen.net

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