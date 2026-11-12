|XTZ-Investment im Fokus
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12.11.2026 11:03:13
Tezos: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen
Gestern vor 3 Jahren notierte Tezos bei 0,9112 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 10 974,35 XTZ. Die gehaltenen Tezos wären gestern 2 608,19 USD wert gewesen, da sich der XTZ-USD-Kurs auf 0,2377 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 73,92 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 12.08.2026 erreicht und liegt bei 0,1942 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tezos am 16.01.2026 bei 0,6195 USD..
Redaktion Finanzen.net
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