XTZ-Investition im Blick 17.09.2026 11:03:13

Tezos: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Tezos: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Wer vor Jahren in Tezos investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren kostete ein Tezos 6,955 USD. Bei einer XTZ-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,38 Tezos in seinem Depot. Mit dem XTZ-USD-Kurs vom 16.09.2026 gerechnet (0,2525 USD), wäre die Investition nun 3,631 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 96,37 Prozent eingebüßt.

Bei 0,1942 USD erreichte die Kryptowährung am 12.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos liegt derzeit bei 0,7930 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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