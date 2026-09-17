|XTZ-Investition im Blick
|
17.09.2026 11:03:13
Tezos: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
Vor 5 Jahren kostete ein Tezos 6,955 USD. Bei einer XTZ-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,38 Tezos in seinem Depot. Mit dem XTZ-USD-Kurs vom 16.09.2026 gerechnet (0,2525 USD), wäre die Investition nun 3,631 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 96,37 Prozent eingebüßt.
Bei 0,1942 USD erreichte die Kryptowährung am 12.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos liegt derzeit bei 0,7930 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1479
|
0,0014
|
|
0,12
|Japanischer Yen
|
179,02
|
-0,1300
|
|
-0,07
|Britische Pfund
|
0,8593
|
0,0027
|
|
0,32
|Schweizer Franken
|
0,9465
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,0041
|
0,0119
|
|
0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.