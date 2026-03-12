Gewinn oder Verlust? 12.03.2026 11:03:13

Tezos: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Tezos: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Tezos gewesen.

Gestern vor 5 Jahren notierte Tezos bei 4,118 USD. Bei einem XTZ-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,28 Tezos in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von XTZ-USD gestern auf 0,3652 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8,870 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 91,13 Prozent verkleinert.

Am 08.03.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,3595 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net

