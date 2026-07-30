|Entwicklung der Investition
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30.07.2026 11:03:13
Tezos: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren gekostet hätte
Am 29.07.2023 lag der Kurs von Tezos bei 0,8421 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in XTZ investiert worden wären, hätte man nun 11 875,31 Tezos im Depot. Die gehaltenen Tezos wären am 29.07.2026 bei einem XTZ-USD-Kurs von 0,2040 USD 2 423,11 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 75,77 Prozent eingebüßt.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0,2023 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tezos am 09.08.2025 bei 0,9073 USD..
Redaktion finanzen.net
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