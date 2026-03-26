|XTZ-Anlage im Blick
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26.03.2026 11:03:13
Tezos: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre
Am 25.03.2023 lag der Kurs von Tezos bei 1,110 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XTZ investiert hätte, befänden sich nun 9 008,22 Tezos in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 503,00 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.03.2026 auf 0,3889 USD belief. Damit wäre die Investition 64,97 Prozent weniger wert.
Am 08.03.2026 erreichte XTZ sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,3595 USD. Am 20.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,077 USD.
Redaktion finanzen.net
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