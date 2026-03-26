XTZ-Anlage im Blick 26.03.2026 11:03:13

Tezos: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre

Tezos: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre

Vor Jahren in Tezos investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 25.03.2023 lag der Kurs von Tezos bei 1,110 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XTZ investiert hätte, befänden sich nun 9 008,22 Tezos in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 503,00 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.03.2026 auf 0,3889 USD belief. Damit wäre die Investition 64,97 Prozent weniger wert.

Am 08.03.2026 erreichte XTZ sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,3595 USD. Am 20.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com,leksiv / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1538
-0,0001
-0,01
Japanischer Yen
184,22
-0,0200
-0,01
Britische Pfund
0,8653
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,9167
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
9,0293
-0,0003
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen