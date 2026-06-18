Lukrativer XTZ-Einstieg? 18.06.2026 11:03:13

Tezos: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre

Tezos: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre

Wer vor Jahren in Tezos eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Tezos wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,7290 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13 717,11 XTZ-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 330,13 USD, da sich der Wert von Tezos am 17.06.2026 auf 0,2428 USD belief. Damit wäre das Investment um 66,70 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 bei 0,2275 USD. Bei 1,077 USD erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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