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Tezos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Tezos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tezos verlieren können.

Tezos war am 04.11.2025 0,5200 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 923,24 XTZ im Depot. Mit dem XTZ-USD-Kurs vom 04.11.2026 gerechnet (0,2563 USD), wäre das Investment nun 492,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 50,71 Prozent.

Am 12.08.2026 erreichte XTZ sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos liegt derzeit bei 0,6963 USD und wurde am 07.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

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