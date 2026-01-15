Entwicklung der Investition 15.01.2026 11:03:13

Tezos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Tezos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Tezos verlieren können.

Am 14.01.2025 kostete Tezos 1,271 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in XTZ investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 786,57 Tezos. Die gehaltenen Tezos wären am 14.01.2026 454,57 USD wert gewesen, da der XTZ-USD-Kurs bei 0,5779 USD lag. Das entspricht einem Minus von 54,54 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 0,4302 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 1,420 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com,leksiv / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1601
-0,0008
-0,07
Japanischer Yen
183,315
-0,8350
-0,45
Britische Pfund
0,8669
-0,0008
-0,09
Schweizer Franken
0,9307
-0,0019
-0,20
Hongkong-Dollar
9,0476
-0,0044
-0,05
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen