Tezos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Am 14.01.2025 kostete Tezos 1,271 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in XTZ investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 786,57 Tezos. Die gehaltenen Tezos wären am 14.01.2026 454,57 USD wert gewesen, da der XTZ-USD-Kurs bei 0,5779 USD lag. Das entspricht einem Minus von 54,54 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 0,4302 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 1,420 USD.
