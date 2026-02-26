|XTZ-Investment im Blick
|
26.02.2026 11:03:14
Tezos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Vor 1 Jahr notierte Tezos bei 0,7774 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 1 000 USD in XTZ investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 286,31 Tezos. Die gehaltenen Coins wären am 25.02.2026 506,78 USD wert gewesen, da der XTZ-USD-Kurs bei 0,3940 USD lag. Mit einer Performance von -49,32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,3665 USD und wurde am 24.02.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tezos am 20.07.2025 bei 1,077 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com,leksiv / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1805
|
0,0006
|
|
0,05
|Japanischer Yen
|
184,153
|
-0,0170
|
|
-0,01
|Britische Pfund
|
0,8769
|
0,0016
|
|
0,18
|Schweizer Franken
|
0,9094
|
-0,0034
|
|
-0,37
|Hongkong-Dollar
|
9,2351
|
0,0050
|
|
0,05