Tezos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Vor 1 Jahr notierte Tezos bei 0,7774 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 1 000 USD in XTZ investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 286,31 Tezos. Die gehaltenen Coins wären am 25.02.2026 506,78 USD wert gewesen, da der XTZ-USD-Kurs bei 0,3940 USD lag. Mit einer Performance von -49,32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,3665 USD und wurde am 24.02.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tezos am 20.07.2025 bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net