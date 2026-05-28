Lukrativer XTZ-Einstieg? 28.05.2026 11:03:13

Tezos: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Tezos: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Tezos-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Tezos wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,8954 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11 167,77 XTZ. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 550,12 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.05.2026 auf 0,3179 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64,50 Prozent abgenommen.

Am 28.05.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,3087 USD. Am 20.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net

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