|Lukrativer XTZ-Einstieg?
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28.05.2026 11:03:13
Tezos: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Tezos wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,8954 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11 167,77 XTZ. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 550,12 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.05.2026 auf 0,3179 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64,50 Prozent abgenommen.
Am 28.05.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,3087 USD. Am 20.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,077 USD.
Redaktion finanzen.net
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