|Frühes Investment
|
22.10.2026 11:03:15
Tezos: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Tezos notierte am 21.10.2023 bei 0,6689 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in XTZ investiert hätte, befänden sich nun 14 950,14 Tezos in seinem Portfolio. Die gehaltenen Tezos wären am 21.10.2026 4 719,99 USD wert gewesen, da der XTZ-USD-Kurs bei 0,3157 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 52,80 Prozent eingebüßt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tezos am 12.08.2026 bei 0,1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 07.11.2025 erreicht und liegt bei 0,6963 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com,leksiv / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1204
|
-0,0014
|
|
-0,12
|Japanischer Yen
|
175,72
|
-0,1500
|
|
-0,09
|Britische Pfund
|
0,8377
|
0,0002
|
|
0,02
|Schweizer Franken
|
0,9244
|
0,0043
|
|
0,46
|Hongkong-Dollar
|
8,7865
|
-0,0038
|
|
-0,04
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.