Tezos: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Tezos gebracht.

Tezos notierte am 21.10.2023 bei 0,6689 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in XTZ investiert hätte, befänden sich nun 14 950,14 Tezos in seinem Portfolio. Die gehaltenen Tezos wären am 21.10.2026 4 719,99 USD wert gewesen, da der XTZ-USD-Kurs bei 0,3157 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 52,80 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tezos am 12.08.2026 bei 0,1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 07.11.2025 erreicht und liegt bei 0,6963 USD.

Redaktion finanzen.net