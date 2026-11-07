08.11.2026 00:07:22

The 2011 discovery of neo-Nazi killers aired biases in German policing

Many questions still surround the National Socialist Underground whose existence was revealed by neo-Nazi terrorist Beate Zschäpe on November 4, 2011. How has German society reacted to NSU crimes? Has justice been done?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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