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10.11.2026 20:59:23
The 2011 discovery of neo-Nazi killers aired biases in German policing
Many questions still surround the National Socialist Underground whose existence was revealed by neo-Nazi terrorist Beate Zschäpe on November 4, 2011. How has German society reacted to NSU crimes? Has justice been done?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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