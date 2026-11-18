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18.11.2026 13:35:22
The AfD and neo-Nazi networks: How close are the connections?
The Alternative for Germany party (AfD) has become a focal point for the far right. Many of its members and staff have ties to ethnonationalist or neo-Nazi organizations.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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