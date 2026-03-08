08.03.2026 03:40:00

The Bettors on Polymarket Don't Think Bitcoin Will Hit $150,000 in March. Here's What I Think.

It can be fun to see what the general sentiment is about the odds of an asset you own reaching a flashy price target. In that vein, on Polymarket, a major prediction market, the crowd as I write this is predicting that by the end of March 2026, Bitcoin (CRYPTO: BTC) has just a 1% chance of being priced at $150,000 or more. The odds also look quite poor for it to hit that same milestone by Dec. 31, at 11%.Those probabilities might be right, or they might be wrong. Here's what I predict is going to happen next.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1619
0,0010
0,09
Japanischer Yen
183,284
0,3940
0,22
Britische Pfund
0,8662
-0,0034
-0,39
Schweizer Franken
0,9011
-0,0056
-0,62
Hongkong-Dollar
9,0874
0,0122
0,13
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:39 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
02:38 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.03.26 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen