On Oct. 20, Cameron and Tyler Winklevoss, co-founders of the Gemini cryptocurrency exchange, shared a lofty prediction for Zcash (CRYPTO: ZEC). In an interview with Maxime Desalle, they said the world's largest privacy coin could easily surpass $5,000 within the next five to 10 years.

Zcash has been one of the crypto market's biggest success stories in a turbulent 2026, but it's best to take this prediction with a healthy dose of skepticism.

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