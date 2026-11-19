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19.11.2026 20:45:00
The Billionaire Winklevoss Twins Predict That Zcash Could Hit $5,000 Within the Next 5 Years. Here's Why They're Wrong.
On Oct. 20, Cameron and Tyler Winklevoss, co-founders of the Gemini cryptocurrency exchange, shared a lofty prediction for Zcash (CRYPTO: ZEC). In an interview with Maxime Desalle, they said the world's largest privacy coin could easily surpass $5,000 within the next five to 10 years.
Zcash has been one of the crypto market's biggest success stories in a turbulent 2026, but it's best to take this prediction with a healthy dose of skepticism.
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