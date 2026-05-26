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26.05.2026 19:53:24
The Bitcoin Bear Market Will Last Till Q4, Analyst Says: Watch The Four-Year Cycle
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