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19.11.2026 11:20:32
'The Bitcoin Standard' Author Says BTC Has Bottomed Around $60,000: 'I Can't See It Dropping Much Below This'
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