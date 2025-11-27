|
27.11.2025 16:41:00
The Crypto That's Outperforming Bitcoin and Up 35% for the Year
It's been a strange year for Bitcoin (CRYPTO: BTC). After looking as if it might double in price to $200,000 in 2025, Bitcoin is now down 7% for the year. As a result, a number of other cryptocurrencies are now seriously outperforming it.Among them is Hyperliquid (CRYPTO: HYPE), up 35% for the year. It now ranks among the top 12 cryptocurrencies in terms of market cap, and is drawing rave reviews from investors and traders alike.According to Cathie Wood of Ark Invest, Hyperliquid is looking more and more like the next Solana (CRYPTO: SOL). Just like Solana in its early years, Hyperliquid is experiencing rapid growth. And just like Solana, Hyperliquid is a blockchain capable of very high transaction processing speeds.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
