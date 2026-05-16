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16.05.2026 13:00:00
The Cryptocurrency XRP Is Down 60%. Ripple Is Booming. Here's Why.
There aren't many crypto companies executing at the level Ripple is right now.The closely held company just completed a $750 million share buyback at a $50 billion valuation, up 25% in a matter of months. It has spent nearly $3 billion recently acquiring businesses that extend its reach into traditional finance, including a $1.25 billion purchase of prime brokerage Hidden Road and a $1 billion deal for Treasury platform GTreasury. The company continues to ink partnerships with major financial institutions. By any measure, Ripple is doing very well.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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