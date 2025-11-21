|
21.11.2025 21:59:00
The first-ever 3x levered bitcoin funds are launching in Europe next week. The timing couldn’t be worse.
Leveraged ETFs bring even more risk to volatile assets like crypto.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1515
|
-0,0015
|
|
-0,13
|Japanischer Yen
|
180,0674
|
-1,4526
|
|
-0,80
|Britische Pfund
|
0,8792
|
-0,0026
|
|
-0,29
|Schweizer Franken
|
0,9309
|
0,0019
|
|
0,20
|Hongkong-Dollar
|
8,9625
|
-0,0129
|
|
-0,14
