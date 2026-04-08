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08.04.2026 12:16:00
The New York Times says it’s identified Satoshi, the inventor of bitcoin
A report in The New York Times claims to have identified the person who goes by the pseudonym Satoshi Nakamato, the inventor of bitcoin and one of the richest people on Earth.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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