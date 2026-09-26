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26.09.2026 17:11:00
The Strategic Bitcoin Reserve Is Closer Than Ever to Being Signed Into Law. Is Bitcoin About to Soar in Value?
In Schoolhouse Rock, a little cartoon bill sat on the Capitol steps, hoping to become a law someday. That classic cartoon carries a sobering lesson: "It's not easy to become a law, is it?" Most bills never even make it off the marble steps.
Which brings me to the Strategic Bitcoin Reserve.
President Donald Trump created the reserve with an executive order in March 2025. That's a temporary measure that the next president might cancel. So Congress is trying to write the reserve into actual law. On Sept. 16, the House Financial Services Committee voted 28-21 to advance the American Reserve Modernization Act, or ARMA for short. That's the paper trying to scale the Capitol steps right now.
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