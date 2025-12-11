|
11.12.2025 01:22:58
The Swiss city that lets you pay for most things with bitcoin
Shops, restaurants and even the local council in Lugano now accept the cryptocurrency.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1758
|
0,0066
|
|
0,56
|Japanischer Yen
|
182,56
|
0,1800
|
|
0,10
|Britische Pfund
|
0,8759
|
0,0020
|
|
0,23
|Schweizer Franken
|
0,9327
|
-0,0028
|
|
-0,30
|Hongkong-Dollar
|
9,1495
|
0,0531
|
|
0,58
