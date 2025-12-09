10.12.2025 00:14:00

This bank just halved its bitcoin price target down from $200,000. Here’s why.

As bitcoin climbed on Tuesday, Standard Chartered said it now expects the crypto to end the year higher at $100,000. However, that marks a sharp revision down from its previous year-end target of $200,000.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
