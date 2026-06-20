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20.06.2026 04:33:00
This Billionaire Says Bitcoin Is a Better Investment Than Real Estate. Is He Right?
There are two types of Bitcoin (CRYPTO: BTC) investors. There are short-term momentum traders who prize Bitcoin's impressive upside potential over brief periods. Then there are the long-term, buy-and-hold investors who view Bitcoin as the future of money.Mexican billionaire Ricardo Salinas Pliego, founder and chairman of Grupo Salinas, is firmly in the second camp. He's been a long-term believer in Bitcoin. Even amid the crypto market's recent slide, he has remained undeterred. In fact, he still thinks Bitcoin is a better investment than real estate, making it a very attractive long-term buy.To understand why Salinas is so bullish on Bitcoin, you first have to view crypto as a stand-alone asset class. Just as you might allocate a specific percentage of your portfolio to stocks, bonds, or real estate, you could also allocate a specific percentage to Bitcoin.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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