This Bitcoin Infrastructure Stock Is Up 182% and Now Commands 11% of One Portfolio
On November 13, New York City-based Aurelius Capital Management disclosed a new position in Cipher Mining Inc. (NASDAQ:CIFR), acquiring 500,000 shares valued at approximately $6.3 million.Aurelius Capital Management initiated a new position in Cipher Mining Inc. (NASDAQ:CIFR), purchasing 500,000 shares during the third quarter, according to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 13. The stake, valued at $6.3 million at quarter-end, comprised 11.4% of the fund’s $55.2 million in reportable U.S. equity assets.The new position now reresents 11.4% of total 13F assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
