This Bitcoin Mining Stock Is Still 70% Below Its Peak but Now Makes Up 34% of a Portfolio
On November 13, New York City-based Aurelius Capital Management initiated a new position in Bitfarms (NASDAQ:BITF), adding 6.7 million shares valued at $19 million, according to a recent SEC filing.Aurelius Capital Management, LP disclosed a new equity position in Bitfarms (NASDAQ:BITF), acquiring over 6.7 million shares worth $19 million as of September 30. The transaction, detailed in a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 13, makes Bitfarms the fund's largest reported U.S. equity holding for the quarter.The new represents 34.4% of the fund's 13F assets under management.
