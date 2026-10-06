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06.10.2026 09:22:18
This Company Just Became the World's 2nd-Largest Bitcoin Hoarder and It Has More BTC Than Tesla, SpaceX and Coinbase
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1262
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|Schweizer Franken
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|Hongkong-Dollar
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