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26.05.2026 16:30:00
This Is a Troubling Trend for Bitcoin
A year ago, it looked like Bitcoin (CRYPTO: BTC) might be unstoppable. It was hitting new records, and there was a crypto-friendly administration in place that was looking to help grow the crypto markets. Everything seemed rosy for the industry.The leading cryptocurrency was doing well, and even by the end of 2025, optimism remained fairly high. While Standard Chartered would end up slashing its target for Bitcoin for the coming year in half, it still expected the leading cryptocurrency to potentially hit $150,000 in 2026.Entering trading on Tuesday, however, Bitcoin was around just $77,000. This year, it has fallen by 12%, and there's been a concerning trend of late, which could suggest the decline may be far from over.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Devisenkurse
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