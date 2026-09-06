06.09.2026 03:00:00

This Little-Known Altcoin Powering Robinhood's New Blockchain Just Soared By 45%. Is ARB a Buy, Sell, or Hold?

Arbitrum (CRYPTO: ARB) gained 45% in the last week, marking the most exciting stretch for the coin in at least the last couple of years. The impulse for the move was Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) launching its own blockchain on July 1, running on Arbitrum's technology. Activity on Robinhood's chain thus kicks Arbitrum some fees.If past bouts of speculative activity in the crypto market are anything to go by, the new chain's heyday won't last forever. Its faucet of fees might taper off eventually, leaving Arbitrum with little else to rely on for growth. So does all of this make Arbitrum a buy, a sell, or a hold?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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