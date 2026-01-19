19.01.2026 16:19:00

This strategist and longstanding bitcoin bull exits his position and switches allegiance to gold

Chris Wood’s “Greed and Fear” investment letter discussed the threat posed by quantum computers and exited his bitcoin position as a consequence.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1643
0,0057
0,49
Japanischer Yen
184,06
1,2300
0,67
Britische Pfund
0,8674
-0,0002
-0,02
Schweizer Franken
0,9284
-0,0005
-0,05
Hongkong-Dollar
9,0779
0,0444
0,49
Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX schlussendlich tiefrot -- DAX letztlich knapp unter 25.000 Punkte -- Feiertag an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt wiesen am Montag rote Vorzeichen aus. An der Wall Street findet feiertagsbedingt kein Montagshandel statt. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
