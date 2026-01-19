|
19.01.2026 16:19:00
This strategist and longstanding bitcoin bull exits his position and switches allegiance to gold
Chris Wood’s “Greed and Fear” investment letter discussed the threat posed by quantum computers and exited his bitcoin position as a consequence.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1643
|
0,0057
|
|
0,49
|Japanischer Yen
|
184,06
|
1,2300
|
|
0,67
|Britische Pfund
|
0,8674
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,9284
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,0779
|
0,0444
|
|
0,49
