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13.04.2026 12:21:44
This Trader Stands To Get Liquidated On Their 25x Leveraged Ethereum Short With Only A $9 Price Move
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1806
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0,0007
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0,06
|Japanischer Yen
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187,3995
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-0,1605
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-0,09
|Britische Pfund
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0,87
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-0,0001
|
|
-0,01
|Schweizer Franken
|
0,9222
|
-0,0006
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-0,07
|Hongkong-Dollar
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9,2461
|
0,0008
|
|
0,01