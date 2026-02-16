|
16.02.2026 07:18:39
Tom Lee Forecasts End Of Crypto Winter By This Month, Says Bitcoin, Ethereum May Find Support At These Levels
This article Tom Lee Forecasts End Of Crypto Winter By This Month, Says Bitcoin, Ethereum May Find Support At These Levels originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,185
|
-0,0023
|
|
-0,19
|Japanischer Yen
|
181,95
|
0,7100
|
|
0,39
|Britische Pfund
|
0,8697
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,9122
|
0,0007
|
|
0,07
|Hongkong-Dollar
|
9,2631
|
-0,0181
|
|
-0,19
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.