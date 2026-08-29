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29.08.2026 14:34:00
Tom Lee's Bitmine Continues to Buy Ethereum Hand Over Fist. Should Crypto Investors Be Doing the Same?
Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) is a digital asset treasury (DAT) company led by chairman Tom Lee, and it's been buying Ethereum (CRYPTO: ETH) weekly for 14 months. On Aug. 17 alone, it bought 9,926 ETH worth around $19 million, only to buy another 32,447 ETH just six days later. The coin's price is up by 28% in the 30 days ending on Aug. 27 alone, a stunning reversal after months of weakness.But does any of this mean investors should load up on Ethereum like Tom Lee is?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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