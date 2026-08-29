29.08.2026 14:34:00

Tom Lee's Bitmine Continues to Buy Ethereum Hand Over Fist. Should Crypto Investors Be Doing the Same?

Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) is a digital asset treasury (DAT) company led by chairman Tom Lee, and it's been buying Ethereum (CRYPTO: ETH) weekly for 14 months. On Aug. 17 alone, it bought 9,926 ETH worth around $19 million, only to buy another 32,447 ETH just six days later. The coin's price is up by 28% in the 30 days ending on Aug. 27 alone, a stunning reversal after months of weakness.But does any of this mean investors should load up on Ethereum like Tom Lee is?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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