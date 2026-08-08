Wertentwicklung geprüft 08.08.2026 19:43:13

Toncoin: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

Toncoin: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Toncoin-Investition gewesen.

Am 07.08.2025 wurde Toncoin bei 3,340 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in TON investiert hätte, hätte er nun 2 993,88 Toncoin im Depot. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1,355 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 057,24 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -59,43 Prozent.

Am 01.03.2026 fiel TON auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 13.08.2025 erreicht und liegt bei 3,535 USD.

Redaktion finanzen.net

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