Langzeit-Performance 27.06.2026 19:43:13

Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Vor Jahren Toncoin gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Gestern vor 1 Jahr war ein Toncoin 2,814 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in TON investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3 553,75 Toncoin. Da sich der Wert eines Coins am 26.06.2026 auf 1,553 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 518,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,82 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Toncoin am 01.03.2026 bei 1,202 USD. Am 01.08.2025 stieg Toncoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,575 USD.

Redaktion finanzen.net

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