Rentables Toncoin-Investment? 14.11.2026 19:43:14

Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Vor Jahren in Toncoin eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Gestern vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 1,994 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in TON zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 501,39 Toncoin. Die gehaltenen Toncoin wären am 13.11.2026 547,85 USD wert gewesen, da der TON-USD-Kurs bei 1,093 USD lag. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 45,22 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Toncoin am 08.11.2026 bei 1,020 USD. Bei 2,710 USD erreichte der Coin am 07.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net

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