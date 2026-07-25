|Investment im Blick
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25.07.2026 19:43:13
Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Toncoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 3,121 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 32,04 TON. Die Investition hätte nun einen Wert von 47,01 USD, da Toncoin am 24.07.2026 1,467 USD wert war. Damit wäre das Investment um 52,99 Prozent gesunken.
Das 52-Wochen-Tief von TON wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,575 USD und wurde am 01.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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