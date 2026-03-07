Wertentwicklung im Blick 07.03.2026 19:43:13

Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Toncoin gewesen.

Toncoin kostete gestern vor 1 Jahr 3,041 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in TON vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 328,86 Toncoin. Da sich der Wert eines Coins am 06.03.2026 auf 1,341 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 441,02 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -55,90 Prozent.

Am 01.03.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Am 31.03.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,105 USD.

Redaktion finanzen.net

