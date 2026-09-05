|Krypto-Anlage im Blick
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05.09.2026 19:43:13
Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Am 04.09.2025 wurde Toncoin bei 3,099 USD gehandelt. Bei einem TON-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,27 Toncoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 45,00 USD, da sich der Wert von Toncoin am 04.09.2026 auf 1,395 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 55,00 Prozent.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 01.03.2026 bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,227 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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