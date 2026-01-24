Toncoin: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einem frühen Investment in Toncoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Toncoin 5,132 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in TON investiert hätte, hätte er nun 194,86 Toncoin. Da sich der Wert von Toncoin am 23.01.2026 auf 1,530 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 298,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70,19 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 1,437 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 25.01.2025 bei 5,081 USD.

Redaktion finanzen.net