TON-Investment im Fokus 10.10.2026 19:43:13

Toncoin: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Toncoin: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einer frühen Investition in Toncoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3,508 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 2 850,58 TON. Die gehaltenen Toncoin wären gestern 4 130,97 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 1,449 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 58,69 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1,202 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Toncoin am 07.05.2026 bei 2,710 USD..

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com

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