|Langfristige Performance
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11.04.2026 19:43:13
Toncoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Toncoin wurde gestern vor 5 Jahren bei 3,508 USD gehandelt. Bei einer TON-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,51 Toncoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 37,29 USD, da Toncoin am 10.04.2026 1,308 USD wert war. Damit wäre das Investment um 62,71 Prozent gesunken.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.03.2026 bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin wurde am 01.08.2025 erreicht und liegt bei 3,575 USD.
Redaktion finanzen.net
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