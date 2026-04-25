Wertzuwachs oder -verlust? 25.04.2026 19:43:13

Toncoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Toncoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

So viel hätten Anleger mit einem frühen Toncoin-Einstieg verlieren können.

Toncoin kostete gestern vor 5 Jahren 3,508 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in TON zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 850,58 Toncoin. Die gehaltenen Coins wären am 24.04.2026 3 814,57 USD wert gewesen, da der TON-USD-Kurs bei 1,338 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,85 Prozent abgenommen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.03.2026 bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin liegt derzeit bei 3,575 USD und wurde am 01.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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