|Rentable TON-Investition?
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28.03.2026 19:43:13
Toncoin: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Gestern vor 5 Jahren war ein Toncoin 3,508 USD wert. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 1 000 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 285,06 Toncoin. Da sich der Kurs von TON-USD gestern auf 1,216 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 346,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 65,33 Prozent verringert.
Am 01.03.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4,105 USD und wurde am 31.03.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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