Lukratives TON-Investment? 29.08.2026 19:43:14

Toncoin: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Toncoin: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einer frühen Toncoin-Investition gewesen.

Toncoin war am 23.12.2021 3,508 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in TON investiert, befänden sich nun 2 850,58 Toncoin in seinem Depot. Da sich der Wert von Toncoin am 28.08.2026 auf 1,369 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 903,02 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 60,97 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1,202 USD und wurde am 01.03.2026 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 bei 3,227 USD.

Redaktion finanzen.net

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