|Lohnendes TON-Investment?
|
04.07.2026 19:43:13
Toncoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Am 23.12.2021 wurde Toncoin bei 3,508 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,51 TON-Coins Mit dem TON-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,678 USD), wäre die Investition nun 47,82 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52,18 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1,202 USD. Am 01.08.2025 stieg Toncoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,575 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1437
|
0,0006
|
|
0,05
|Japanischer Yen
|
184,64
|
0,4300
|
|
0,23
|Britische Pfund
|
0,8566
|
0,0002
|
|
0,02
|Schweizer Franken
|
0,9188
|
0,0003
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
8,9699
|
0,0038
|
|
0,04
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- US-Handel ruhte am Freitag -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street fand kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.