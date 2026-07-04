Lohnendes TON-Investment? 04.07.2026 19:43:13

Toncoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Toncoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Toncoin verlieren können.

Am 23.12.2021 wurde Toncoin bei 3,508 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,51 TON-Coins Mit dem TON-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,678 USD), wäre die Investition nun 47,82 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52,18 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1,202 USD. Am 01.08.2025 stieg Toncoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,575 USD.

Redaktion finanzen.net

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