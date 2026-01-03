Lohnendes TON-Investment? 03.01.2026 19:43:13

Toncoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Toncoin gebracht.

Am 23.12.2021 kostete Toncoin 3,508 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in TON investiert hätte, befänden sich nun 285,06 Toncoin in seinem Portfolio. Mit dem TON-USD-Kurs vom 02.01.2026 gerechnet (1,800 USD), wäre das Investment nun 513,07 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 48,69 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 1,437 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 05.01.2025 erreicht und liegt bei 5,729 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com

